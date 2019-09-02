РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 2 сен. Министерство жилищной политики Московской области подвело итоги по вводу многоквартирных домов за август текущего года, Красногорск оказался на втором месте среди муниципалитетов региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Лидером по вводу признан городской округ Солнечногорск, там введено 3 дома площадью 55 тысяч квадратных метров, это 1024 квартиры. С небольшой разницей, 1022 квартиры в одном многоквартирном доме общей площадью 41 тысяча квадратных метров, введено в горокруге Красногорск», – говорится в сообщении.

На третьем месте – Ленинский городской округ, в Видном введено 677 квартир площадью 29 тысяч квадратных метров.

«Всего за август 2019 года введено в эксплуатацию 43 многоквартирных дома. В совокупности это 3877 квартир общей площадью 196 тысяч квадратных метров», − отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.