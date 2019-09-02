РИАМО - 2 сен. Следственные органы ходатайствуют в столичном суде об аресте еще одного фигуранта дела бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Басманного суда Москвы.

«Поступило ходатайство об аресте Пикаловой Инны Владимировны по делу Абызова», - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, в 2011-2014 годах Абызов, будучи владельцем ряда офшорных фирм, создал и возглавил преступное сообщество. Вместе с сообщниками он похитил 4 миллиарда рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Деньги вывели за рубеж.

Сам Абызов арестован Басманным судом до 25 октября 2019 года.