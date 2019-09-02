РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 сен. Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев поздравил с Днем знаний более 1 тысячи студентов Военной академии РВСН имени Петра Великого, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Слушателям предоставлена высокая честь обучаться в одном из старейших военных учебных заведений, которое в следующем году (2020 – ред.) отпразднует двухсотлетний юбилей. РВСН продолжают развитие, воплощая лучшие достижения науки и конструкторской мысли. Ведется процесс перевооружения на современные ракетные комплексы. Торжественно поздравляю офицеров и курсантов с началом учебного года», – сказал Каракаев.

Он добавил, что в учебных корпусах военного вуза к занятиям приступили более тысячи офицеров и курсантов. Их подготовку будут вести 106 докторов и профессоров и около 600 кандидатов наук.

По словам Каракаева, до конца 2019 года ракетное соединение оснастят новым ракетным комплексом «Авангард» с гиперзвуковым управляемым боевым блоком. В 2021 году на смену ракетному комплексу «Воевода» придет «Сармат».

Военная академия РВСН имени Петра Великого существует в Балашихе с 2015 года. Высшее учебное заведение готовит студентов с высшим образованием по 30 специальностям.