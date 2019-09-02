РИАМО - 2 сен. Крупным инвесторам представят лоты под застройку двух столичных транспортно-пересадочных узлов – «Некрасовка» и «Пятницкое шоссе» в рамках роуд-шоу «ТПУ – инвестиции в развитие города» 5 сентября, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике

Как отметил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, участие в застройке ТПУ – это возможность реализации проектов на основе государственно-частного партнерства.

«Несомненным плюсом таких проектов является гарантия окупаемости. Как правило, объект возводится в местах с развитой инфраструктурой, плотной застройкой, высоким пассажиропотоком», - сказал Ефимов.

На мероприятии будут представлены два лота под застройку ТПУ на территории Москвы, которые в настоящий момент выставлены на городские аукционы.

Первый из них – 99% доли в уставном капитале ТПУ «Некрасовка», новый собственник проекта сможет построить многофункциональный центр с парковкой.

Второй лот предусматривает приобретение 99% доли в уставном капитале ООО «ТПУ «Пятницкое шоссе 2» с последующим строительством придорожного сервиса на территории этого транспортно-пересадочного узла.

Мероприятие с участием экспертов и крупными инвесторами поможет узнать больше о выставленных на открытые торги лотах, а значит, наметить планы по реализации бизнес-проектов на их территории, отметил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Встреча пройдет 5 сентября в 15:30 по адресу: Москва, Столешников переулок, 6, корпус 3 (лофт).