РИАМО - 2 сен. Три улицы в Тверском районе Москвы перекроют 6 сентября с 12:00 до 12:30 в связи с проведением крестного хода, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса города.

Так, будут недоступны для автомобилистов улица Петровка, Крапивенский переулок и Петровский бульвар.

«Особенности: полное перекрытие», — говорится в материале.

Ограничение будет действовать с 12:00 до 12:30.

Шестого сентября отмечается День памяти святителя Петра.