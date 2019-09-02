РИАМО - 2 сен. В столичном районе Раменки троллейбусы снова ходят по своим маршрутам после сбоя, произошедшего из-за повреждения контактной сети, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.

Ранее на пересечении Ломоносовского и Мичуринского проспектов грузовик повредил контактную сеть, из-за чего было затруднено движение транспорта, вместо маршрутов троллейбусов №№4, 49 временно запускали автобусы.

«Движение восстановлено», - говорится в сообщении.