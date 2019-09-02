РИАМО - 2 сен. Первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин поздравил школьников и студентов Мытищ и Лобни с Днем знаний, и пожелал им отличных оценок, интересных встреч, а также новых побед и открытий, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Чаплин отметил, что этот праздник одинаково важен для всех поколений и наполнен счастливыми воспоминаниями и радостными ожиданиями. Родителям ребят он пожелал мудрости и терпения.

«Особое внимание - нашим учителям. Благодарю педагогов за высокий профессионализм и умение раскрывать талант каждого ребенка», — сказал Чаплин.

Он пожелал всем, чтобы этот учебный год запомнился яркими и добрыми событиями и поздравил с праздником.

В новом учебном году в детские сады, школы и колледжи Подмосковья пошли свыше 1,6 миллиона человек. Свои двери распахнули более 1,5 тысяч школ, 2 тысячи детских садов, 49 колледжей и шесть областных вузов.