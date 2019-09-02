РИАМО - 2 сен. Персональное поздравление от президента России Владимира Путина и подарок от губернатора Московской области Андрея Воробьева в августе получили свыше 730 ветеранов Великой Отечественной войны, отпраздновавших юбилей, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«В августе юбилейный день рождение начиная с 90-летия отпраздновали 734 ветерана. Каждому ветерану Великой Отечественной войны было вручено персональное поздравление президента Российской Федерации и ценный подарок от губернатора Московской области», – сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Также ветеранам предоставляются меры социальной поддержки за счет средств бюджета Московской области и оказывается помощь в социально-бытовом обслуживании.

С начала года помощь оказали более 3,5 тысячам нуждающихся ветеранов, в том числе 76 человек обеспечили необходимой бытовой техникой, 3470 ветеранам оказали материальную помощь на общую сумму свыше 17,47 миллиона рублей.

Всего на территории Подмосковья проживает более 70 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, из них 4605 участников и инвалидов ВОВ.