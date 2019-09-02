РИАМО - 2 сен. Сведения в отношении ООО «МИГ» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту нарушения условий исполнения работ по заключенному контракту, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее комитет лесного хозяйства Подмосковья заключил с фирмой контракт на работы по уборке неликвидной древесины в границах Виноградовского лесничества Московской области.

«В связи с нарушением компанией условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. На заседании комиссии Московского областного УФАС общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок», – говорится в сообщении.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «МИГ» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.