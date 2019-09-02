РИАМО - 2 сен. Более 100 тысяч нарушений выявили государственные жилищные инспекторы Подмосковья за 8 месяцев текущего года, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Сотрудники провели 62 тысячи 378 мероприятий по жилищному надзору и лицензионному контролю предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. В ходе проверок и осмотров обследовано состояние 103 тысяч 427 многоквартирных домов, многие из которых проверялись неоднократно», – говорится в сообщении.

Всего за восемь месяцев выявлено более 100 тысяч нарушений. Наибольшее их количество – 80,78% – связано с несоблюдением правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда. На втором месте – нарушения правил технической эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, которых зафиксировано 8,08%.

Кроме того, Госжилинспекция выявила 4,12% нарушений порядка расчета платы за коммунальные услуги и 2,68% случаев некачественного предоставления таких услуг жителям. Требования законодательства о раскрытии информации нарушались 2,41% раз, а правила управления многоквартирными домами – 1,56% раз.

За это же время инспекторы выявили 0,36% случаев несоблюдения собственниками правил пользования жилыми помещениями. Прежде всего, это самовольные перепланировки и переустройства, а также использование квартир не по назначению.

По результатам контрольно-надзорных мероприятий выдано почти 12 тысяч предписаний на устранение нарушений. Вынесено более 11 тысяч постановлений об административной ответственности.