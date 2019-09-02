РИАМО - 2 сен. В подмосковном Домодедове сотрудники Госавтоинспекции задержали приезжего, подозреваемого в попытке сбыта свыше 15,5 килограмма наркотического средства – гашиша, сообщается на сайте МВД РФ.

Инспекторы остановили иномарку под управлением 29-летнего уроженца Юго-Восточной Европы на улице Лунной в Домодедове.

«При осмотре транспортного средства полицейские обнаружили рюкзак, в котором находились многочисленные свертки прямоугольной формы. Изъято 160 плиток с гашишем общей массой свыше 15,5 килограмма, что подтверждено проведенным криминалистическим исследованием», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.