РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 2 сен. В микрорайоне Климовск Подольска завершили ремонт подъездов в одном из домов на проспекте 50-летия Октября, в ходе приемки у проверяющих вопросов не возникло, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска закончился ремонт подъездов в многоквартирном доме по улице проспект 50-летия Октября, дом 16Б. На приемку выполненных работ в понедельник (2 сентября – ред.) приезжали представители Госжилинспекции», – говорится в сообщении.

Специалисты управляющей компании МУП «СЕЗ» показали места общего пользования после выполненного ремонта. Вопросов у представителей надзорного ведомства не возникло.