РИАМО - 2 сен. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил учеников школы №1 города Реутов с Днем знаний, а также пожелал профессиональных достижений их педагогам и терпения родителям, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Брынцалов принял участие в торжественной линейке вместе с главой Реутова Станиславом Каторовым. Председатель Мособлдумы пожелал ребятам ярких впечатлений и отличных оценок, учителям – мудрости и творческого подхода к профессии, а родителям, бабушкам и дедушкам - терпения и заслуженной гордости за успехи детей и внуков.

«Школа №1 - одна из старейших во всей Московской области, с давними традициями и достижениями. Приятно, что сегодня школа продолжает развиваться, становится современнее и комфортнее. Московская областная дума и я лично продолжим уделять особое внимание развитию образования в Подмосковье», – сказал Брынцалов.

В 2018 году СОШ №1 города Реутов отметила свой 150-летний юбилей. В 2017 году школа вошла в пятерку лучших школ Московской области. На 2019-2020 учебный год в школе сформировано пять кадетских классов.

С 2016 года на базе школы начало работать местное отделение Всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия». За десять последних лет школа выпустила 38 медалистов. В 2019-2020 учебном году в учреждении насчитывается 980 учащихся, из них 120 первоклассников.