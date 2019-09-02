РИАМО - 2 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности ректору Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктору Садовничему за успешное сотрудничество с Подмосковьем.

В понедельник в МГУ имени М. В. Ломоносова прошел День первокурсника. Ребята получили студенческие билеты и хором произнесли клятву студента Московского университета. Главным событием праздника стала лекция ректора Виктора Садовничего. В торжественной церемонии посвящения в студенты принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«МГУ – это особенное место. Быть сегодня рядом с первокурсниками и посвятить их в студенты – большая честь. Спасибо Виктору Антоновичу Садовничему и всей его команде за успешное сотрудничество с Подмосковьем», – написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он также поздравил всех студентов с началом учебного года и пожелал им найти себя и встретить много интересных людей.

Также губернатор выложил в соцсети видео с торжественной церемонии посвящения в студенты.

«Я желаю всем вам, как бы ни было сложно, всегда держать удар, всегда идти до конца и уметь ждать. Я хочу пожелать вам, чтобы у вас здесь появились интересные знакомства и опытные наставники. Мне кажется, наставничество – это очень большой, серьезный и важный элемент в реализации личности. Я еще раз хочу пожелать вам всем успехов, дорогу осилит идущий. Только вперед, ребята!» – обратился Воробьев к первокурсникам.

На церемонии посвящения первокурсников Садовничий вручил губернатору Подмосковья диплом за заслуги в сотрудничестве с МГУ.

«Я благодарю всю команду Виктора Антоновича, которая уделяет большое внимание образованию и страны, и Подмосковья в частности. Мы очень дорожим сотрудничеством и во многом благодаря кафедрам МГУ нам удается делать прорыв в среднем и высшем образовании Подмосковья. Все, кто поступает в Московский университет – это люди с лидерскими амбициями, задачами реализовать себя в жизни в полной мере», - добавил Воробьев.

Садовничий в обращении к студентам назвал их молодцами и победителями. Он пожелал ребятам быть достойными и Московского университета и всей страны.

Андрей Воробьев является членом попечительского совета МГУ. Регион сотрудничает с университетом в рамках проекта «Вернадский», который реализуется на трех уровнях - в школах, колледжах и вузах. Подмосковные школьники уже принимают участие в «математических» субботах МГУ. По соглашению с правительством Московской области студенты МГУ проходят стажировки и практику в подмосковных министерствах и ведомствах, за 2019 год такой опыт получили пять человек.