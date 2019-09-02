РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 сен. В Военной академии ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого в Балашихе открыли памятник ее основателю, маршалу Советского Союза Василию Чуйкову, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Торжественную церемонию посетил внук маршала, героя Сталинградской битвы, дважды Героя Советского Союза Василия Чуйкова – Николай Чуйков, который возглавляет фонд имени деда. Автор бюста Чуйкова – скульптор Алексей Чебаненко. При создании памятного изображения он использовал фото- и видео-материалы, предоставленные внуком маршала.

«Я был в мастерской скульптора, которому, считаю, работа удалась: дед получился действительно похож. Василий Чуйков имел отношение к ракетным войскам. Расформированное Пермское училище долгое время носило имя маршала Чуйкова, а маршал Советского Союза Николай Крылов и маршал артиллерии Митрофан Неделин были его близкими друзьями», – сказал внук маршала.

Он добавил, что в 2020 году исполнится 120 лет со дня рождения его деда, и в Москве появится еще один его бюст.

Также в академии обустроили памятную стелу, посвященную выпускнику училища – Герою Советского Союза майору Александру Опарину, – участнику 39 боевых операций в Афганистане. Еще один открытый монумент, установленный около учебно-научного центра академии РВСН, был посвящен военному ученому, испытателю в области ракетной техники, приборостроения и автоматики Константину Константинову.

Временно исполняющий обязанности начальника Военной академии РВСН имени Петра Великого, генерал-майор Леонид Михолап отметил, что открытие памятника генерал-лейтенанту Константинову – событие знаменательное. Им были созданы боевые ракеты совершенной для XIX века конструкции, с дальностью полета 4-5 километров, пусковые установки и машины для производства ракет.

«Разработан технологический процесс изготовления ракет с применением автоматического контроля и управления отдельными операциями, рекомендованы новые приемы применения ракет в военном деле», – пояснил Михолап.

На плацу вуза открыли мемориал преподавателям и выпускникам. В этот день военную присягу приняли около 200 первокурсников.

Военная академия РВСН имени Петра Великого – одно из крупнейших военно-учебных заведений Вооруженных сил России. Академия осуществляет подготовку офицерских кадров командного и инженерного профилей, проводит научные исследования по основным направлениям развития Ракетных войск стратегического назначения. С 2015 года академия дислоцируется в Балашихе.