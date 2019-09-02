РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 2 сен. Автолюбителей просят временно не оставлять свои транспортные средства во дворе дома №3 по улице Революции в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска в связи с проездом негабаритного большегрузного транспорта, перевозящего новую подстанцию, которая будет установлена вблизи дома №3 по улице Революции, просим в понедельник с 23:00 до 12:00 третьего сентября не парковать автомобили внутри двора дома №3», – говорится в сообщении.

Водителей просят быть внимательными и отнестись к введенным ограничениям с пониманием.