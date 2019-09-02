РИАМО - 2 сен. К участию в выборах в Подмосковье допустили почти 2,5 тысячи кандидатов, 263 получили отказ, сообщил журналистам на пресс-конференции в РИАМО председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин

«Официально в бюллетени включены 2498 кандидатов. Всего выдвигалось более 2,9 тысячи, из которых 263-м было отказано», - сказал Березкин.

Ранее он сообщал, что на 31 избирательную кампанию в регионе будет потрачено более 200 млн рублей. Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября. Всего в регионе будет работать почти 1,5 тысячи участковых избирательных комиссий. Ожидается 2 миллиона избирателей, при этом ко дню выборов уже изготовлено 3 миллиона бюллетеней.