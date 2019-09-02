РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 2 сен. Водителей двух иномарок, которые столкнулись на улице Свердлова в Подольске, проверят на трезвость, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

Как сообщалось ранее, на улице Свердлова, недалеко от выезда на улицу Стекольникова, в понедельник произошло ДТП с участием автомобилей Ford и Citroen, в результате которого Ford перевернулся на крышу. Пострадавших нет.

«Водителей данных автомобилей проверят на алкогольное опьянение. Пока информации о том, что кто-то из них был пьян, нет», – сказал сотрудник.