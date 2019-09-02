РИАМО – 2 сен. С 3 по 29 августа «Мострансавто» предоставило более 50 компенсационных автобусов, все они работали по заказу АО «Центральная ППК» и перевозили пассажиров электропоездов и работников ЦППК в случае отмены пригородных поездов, говорится в сообщении АО «Мострансавто».

Так, с 20 по 22 августа и с 27 по 29 августа из-за изменения расписания движения пригородных электричек на некоторых участках Киевского направления МЖД компенсационные автобусы курсировали от станции «Нара».

«Также в связи с путевыми работами на Киевском направлении с 24 по 25 августа был отменен ряд поездов на участках Москва – Новопеределкино, Москва – Апрелевка. Компенсационные автобусы «Мострансавто» следовали по маршруту Новопеределкино – Солнечная», – говорится в сообщении.

Всего перевозкой пассажиров пригородных электропоездов занимались автобусы восьми филиалов АО «Мострансавто», это были машины среднего и большого класса. Для проезда в ТС необходимо было предъявить разовые билеты или абонементы АО «Центральная ППК».