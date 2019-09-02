РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 2 сен. Новое здание начальной школы №17 торжественно открыли в микрорайоне Изумрудные холмы подмосковного Красногорска в понедельник, сообщила директор образовательного учреждения Юлия Суворова.

У школы теперь два здания. Всего в начальной школе №17 учатся более 800 детей.

«В новом здании пять первых классов, один второй, один третий и два четвертых класса. У нас 151 первоклассник. Всего в новом здании учатся около 300 детей», – сказала Суворова.

Она отметила, что новое здание начальной школы потребовалось из-за того, что старое переполнено. Эта мера позволит не вводить в школе вторую смену. Кроме того, с открытием нового здания в микрорайоне созданы новые рабочие места.

«Мы приняли на работу 9 педагогов начальной школы, учителей музыки и физкультуры, двух воспитателей группы продленного дня, педагога-психолога», – уточнила Суворова.

По ее словам, новое здание школы укомплектовано всем необходимым. Здесь есть собственная столовая, актовый и спортивный залы. Учебные кабинеты оснащены интерактивными досками, мультимедийными проекторами. Рабочие места учителей оборудованы компьютерами и принтерами.

Здание построено с учетом требований доступности для маломобильных групп населения.

В этом же здании в сентябре начнет работу блок детского сада на 6 групп – по две ясельные, старшие и подготовительные. Дети уже получили путевки. Подготовительные группы начнут принимать воспитанников уже на текущей неделе.