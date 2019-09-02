РИАМО - 2 сен. В этом году более 6 тысяч наблюдателей будут следить за ходом выборов, сообщил журналистам на пресс-конференции в РИАМО председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.

«На сегодняшний момент мы провели консультации с кандидатами. Более 6 тысяч наблюдателей проследят за прозрачностью выборов в Подмосковье», - сказал Березкин.

Он добавил, что это наблюдатели от политических партий, Общественной палаты Подмосковья, совета по правам человека в регионе, СМИ, мониторинговых групп.

Также будет работать горячая линия Мособлизбиркома.

Выборы в советы депутатов городских округов Московской области пройдут 8 сентября в 31 муниципалитете, всего в регионе будет работать почти 1,5 тысячи участковых избирательных комиссий. Ожидается 2 миллиона избирателей, прогнозируемая явка — 15-20%.

Особое внимание уделяется обеспечению безопасности — все избирательные участки обеспечат металлодетекторами, на их территории будут дежурить более 4 тысяч сотрудников полиции.