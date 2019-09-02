РИАМО - 2 сен. В этом году для обеспечения деятельности избирательных комиссий будет задействовано свыше 1,4 тысячи транспортных средств, сообщил журналистам на пресс-конференции в РИАМО председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.

«1 405 единиц транспорта будет работать на избирательных участках в день выборов», - сказал Березкин.

По его словам, автобусы будут доставлять членов комиссии для проведения голосования вне помещения, а также подводить членов комиссии и избирательную документацию в вышестоящую избирательную комиссию.

В единый день голосования, 8 сентября, в регионе будут работать 1495 участковых избирательных комиссий, из которых 914 - в образовательных учреждениях.

В Подмосковье 8 сентября пройдет 31 избирательная кампания по выборам членов советов депутатов.