РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 2 сен. В соцсетях появилось видео лося, которого заметили в районе Профсоюзной улицы в подмосковном Подольске, видео было опубликовано на странице «live_corr» в соцсети Instagram.

Как следует из видео, лось гулял поблизости от жилых домов, а затем был замечен на одной из автодорог округа.

Автор видео пояснил, что видел лося в районе Профсоюзной улицы. Животное боялось людей и пугало местных жителей.

Также данное видео было опубликовано и в группах в соцсети «ВКонтакте».