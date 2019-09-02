РИАМО - 2 сен. Всего в Подмосковье к единому дню голосования, 8 сентября, подготовили 3,1 миллиона бюллетеней, сообщил журналистам на пресс-конференции в РИАМО председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.

«Закончился процесс выдвижения кандидатов. На данный момент мы напечатали уже 3 098 318 бюллетеней. 1,4 миллиона – по партийным спискам и 1,6 миллиона – по мажоритарным округам», - сказал Березкин.

Он добавил, что на некоторых участках жители региона будут получать до трех бюллетеней.

«Для КОИБов подготовили 900 тысяч бюллетеней. Все макеты были протестированы в типографии перед изготовлением», - уточнил Березкин.

Для проведения выборов в Подмосковье должно быть готово 70% бюллетеней.

В единый день голосования пройдут выборы в советы депутатов городских округов Московской области.