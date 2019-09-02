РИАМО - 2 сен. В единый день голосования на территории избирательных участков в Подмосковье будут дежурить более 4 тысяч сотрудников полиции, а также сотрудники частных охранных предприятий, кинологи и дружинники, сообщил на пресс-конференции в РИАМО в понедельник председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.

«В день выборов будет задействовано более 6,4 тысячи сотрудников. Из них 4195 человек сотрудников полиции, 31 человек сотрудников прокуратуры, 284 росгвардейца, 572 человека из ГИБДД, будут работать кинологи, 500 сотрудников частных охранных предприятий и 158 народных дружинников», - сказал Березкин.

Он добавил, что на случай чрезвычайных ситуаций подготовили 50 резервных мест для голосования.

«Это автобусы, специально оборудованные под специальный избирательный участок, который можно будет привезти и организовать в нем голосование, если основное (место – ред.) пришло в негодность», - отметил Березкин.

На выборах в единый день голосования, 8 сентября, в Подмосковье ожидается 2 миллиона избирателей.