РИАМО – 2 сен. Более 500 человек из 50 стран мира примут участие в двух чемпионатах мира по танцевальному спорту в столичном Дворце спорта «Мегаспорт» 7 сентября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В чемпионате мира по латиноамериканской программе будут соревноваться танцевальные дуэты более чем из 40 стран. Россию представят члены сборной команды по танцевальному спорту, действующие чемпионы мира, четырехкратные чемпионы Европы Армен Цатурян и Светлана Гудыно, а также серебряные призеры чемпионата России Андрей Гусев и Вера Бондарева», – говорится в собщении.

За титул чемпионов мира в спортивной дисциплине «Ансамбли – европейская программа» будут бороться команды в направлении формейшен (зрелищного группового танца). В их числе многократные чемпионы России и мира «Вера» из Тюмени и «Дуэт» из Перми.