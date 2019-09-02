РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 2 сен. Свет в четырех многоквартирных домах в микрорайоне Климовск Подольска не стали отключать в понедельник, работы перенесли на 5 сентября, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Ранее мы сообщали о том, что «Подольские электросети» сегодня, 2 сентября, планировали выполнять ремонтные работы в микрорайоне Климовск. Однако ремонт по техническим причинам перенесен на 5 сентября. В этот день с 9:00 до 16:00 не будет подаваться электроэнергия в многоквартирные дома по следующим адресам: улица Советская, дома №№1, 3, 5 и улица Победы, дом №10/1», – говорится в сообщении.

Организация «Подольские электросети» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.