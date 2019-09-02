РИАМО - 2 сен. Более 20 тысяч мест в ясельных группах уже создали в России дополнительно, к 2021 году должно быть создано 235 тысяч мест для детей до трех лет, сообщил в понедельник на селекторном совещании в Подмосковье премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Медведев посетил в понедельник Красногорск, где вместе с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым проверил работу нового IT-колледжа «Ростелекома».

«Мы подошли к другому важному проекту - создание доступности ясельных групп, стремимся, чтобы родители могли отдать туда самого маленького ребенка, которому не исполнилось трех лет. Такая доступность должна быть обеспечена к 2021 году по всей стране. Деньги на эти цели в бюджете предусмотрены. Начиная с прошлого года и до конца 2021 года - это 157,5 миллиардов рублей, за счет этого планируется создать 235 тысяч дополнительных мест для детей до 3 лет, около 20 тысяч уже появилось», - сказал Медведев.

По его словам, федеральные власти также уделяют большое внимание ликвидации очередей в детские сады для детей от трех до семи лет. В 75 регионах этот вопрос полностью решен.