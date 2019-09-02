РИАМО - 2 сен. В столичном районе Солнцево в составе жилой застройки построят школу на 825 мест с кинофотолабораторией, IT-полигоном и шахматным кружком, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

В школе организуют 33 класса с возможностью обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Проектными решениями предусмотрено зонирование учебного пространства: блок начальной школы будет расположен отдельно от основной и средней школы.

«В составе учебных классов помимо основных запроектированы кабинеты технического черчения и рисования, аудитория на 50 мест, вокальная студия, IT-полигон, где дети смогут изучать робототехнику и заниматься лего-конструированием. Будет оборудована кинофотолаборатория для творческого развития школьников. Также появится центр информации с библиотекой и комната для занятий шахматами», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Для учеников 1-4 классов запланированы универсальные учебные кабинеты, помещения для изучения иностранного языка и творчества. Помимо этого, в составе начального блока расположатся игровые комнаты, гардероб, санитарно-бытовые помещения, помещения уборочного инвентаря.

«Предусмотрено устройство проездов, тротуаров и пешеходных зон с покрытиями из плитки и гранитного отсева, будет организована детская площадка, физкультурно-спортивная зона. Помимо этого, на территории школы появится учебно-опытная зона, будут установлены малые архитектурные формы, устроены газоны и высажены зеленые насаждения», – заключил Леонов.