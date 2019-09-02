РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 2 сен. Суд подмосковных Люберец заключил под стражу 38-летнего мужчину, задержанного ранее по подозрению в краже автомобиля, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

В дежурную часть Томилинского отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» поступило заявление от 32-летней местной жительницы о краже автомобиля отечественного производства, припаркованного во дворе одного из домов на улице Пионерская поселка Томилино. Сумма ущерба составила 250 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции МУ МВД по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 38-летний мужчина, ранее судимый за аналогичные преступления. В отношении подозреваемого следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Люберецкий городской суд подозреваемому избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Автомобиль вернули владельцу.