РИАМО – 2 сен. В столице задержали участника несогласованной акции протеста 27 июля Никиту Чирцова, ему предъявили обвинение в нападении на полицейского, сообщает ТАСС.

«Он был задержан в понедельник утром и доставлен в отдел полиции Пресненского района. Ему предъявили обвинение по части 1 статьи 318 УК («Применение насилия к представителю власти»)», — говорится в сообщении.

По словам источника агентства, в конце августа Чирцова задержали в Минске. Власти Беларуси обязали его покинуть страну.

После того, как мужчина прилетел в Москву, его задержали российские правоохранители.

Ранее Чирцова оштрафовали за участие в несанкционированном митинге.

Не согласованный властями столицы митинг по допуску всех кандидатов в депутаты Мосгордумы к выборам прошел 27 июля на Тверской улице. По данным ГУ МВД России по столице, в этот день за различные правонарушения были задержаны более тысячи человек. По факту массовых беспорядков СК возбудил уголовное дело.