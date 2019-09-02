РИАМО - 2 сен. С начала 2019 года в Подмосковье отремонтировали 66 фасадов зданий, выходящих на центральные улицы, площади и парки, результат стремятся сочетать с архитектурой здания и окружающим благоустройством, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

Работы проводятся по программе капитального ремонта. До конца года планируется привести в презентабельное состояние свыше 600 фасадов. Для реализации программы по их ремонту привлекли дополнительные субсидии из городского бюджета. Работы на всех фасадах выполняются в срок. Для каждого дома создают свою архитектурную концепцию.

«Учитываются архитектурные традиции населенного пункта, исторический вид здания, общие принципы благоустройства улицы или пешеходной зоны, и другие факторы. Эти концепции обязательно должны согласовываться с жителями МКД», — подчеркнул Пестов.

Ремонтный процесс не проходит без участия жителей: за работами ведут общественный контроль, происходящее на площадках круглосуточно фиксируется на камеры видеонаблюдения, функционируют интерактивные карты с информацией о сроках и объемах грядущего ремонта.По аналогичной программе капитального ремонта восстановили фасады МКД в ряде городских округов.

В частности, были приведены в порядок фасады в исторической части Коломны, на Петровском бульваре в Лосино-Петровском, в Долгопрудном и Бронницах. Сейчас работы ведутся на улице Ленина в Электростали, в Раменском и других городах.