РИАМО - 2 сен. Федеральные власти будут оказывать поддержку Московской области в вопросе строительства новых школ, сообщил в понедельник на селекторном совещании премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«У вас один из самых крупных субъектов РФ, вам еще предстоит много строить, конечно, будем тоже по мере возможности оказывать поддержку Московской области», - сказал Медведев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил Медведеву о ходе строительства школ в регионе.

«У нас высокие показатели по качеству образования, дефицит школ у нас существует, в апреле месяце мы заложили 50 школ. Это школы и пристройки, но пристройки на 400-600 мест. Задача - сдать большинство из них к 1 сентября 2020 года», - сказал Воробьев.

В понедельник Медведев посетил Красногорск, где вместе с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым поучаствовал в торжественном открытии IT-колледжа. Ранее в ходе селекторного совещания Медведев сообщил, что в сентябре по всей России открылись около 170 новых школ.