РИАМО - 2 сен. В столичном районе Раменки грузовик повредил контактную сеть, из-за чего затруднено движение транспорта, вместо двух маршрутов троллейбусов временно запустили автобусы, говорится в Twitter-аккаунте «Московского транспорта».

Инцидент произошел на пересечении Ломоносовского и Мичуринского проспектов.

«Вместо троллейбусов №№4 и 49 временно ходят автобусы», — говорится в сообщении.

Автомобилистов и пешеходов попросили быть внимательными.

Также с началом учебного года ЦОДД и ГИБДД призвали водителей быть особенно бдительными на дорогах в связи с тем, что школьники вернулись с каникул. Нужно учитывать, что после долгого отдыха многие дети еще не адаптировались к городскому ритму и могут быть неосторожными при переходе улицы.