РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 сен. В микрорайоне Изумрудные холмы в Красногорске задержали мужчину, который устроил стрельбу на балконе жилого дома, сообщил «РИАМО в Красногорске» сотрудник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

В понедельник утром в дежурную часть УМВД России по городскому округу Красногорск поступило сообщение о стрельбе у одного из домов на бульваре Космонавтов в микрорайоне Изумрудные холмы.

«На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские. В ходе проверки информации установлено, что местный житель 1974 года рождения, находясь на балконе, произвел выстрелы из неустановленного предмета», – сказал сотрудник.

Он добавил, что подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

«В результате произошедшего пострадавших нет. По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – заключил сотрудник пресс-службы.