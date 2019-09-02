РИАМО - 2 сен. В день выборов все избирательные участки в Подмосковье обеспечат металлодетекторами, сообщил журналистам на пресс-конференции в РИАМО председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин

«Большое внимание уделяется обеспечению безопасности на территории избирательных участков. Прошли заседания с представителями силовых структур. Все до единого избирательные участки оснащены металлодетекторами — 313 арочных детекторов в школах и больницах», - сказал Березкин.

Он отметил, что на всех избирательных участках сотрудники правопорядка будут обеспечены ручными металлодетекторами.

Выборы в советы депутатов городских округов Московской области состоятся 8 сентября 2019 года.