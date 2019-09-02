РИАМО (БАЛАШИХА) – 2 сен. В подмосковной Балашихе по просьбам жителей оптимизировали схему движения маршрута №19, с понедельника автобусы делают остановки у поликлиник №№2 и 4, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В связи с изменением схемы движения автобусный маршрут переименован – №19 Улица Трубецкая, дом №110 – Балашихинское шоссе, дом №6. Новую схему движения маршрута проинспектировал заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Лаптев.

«С предложением изменить схему движения маршрута обратилась жительница Балашихи. Раньше к поликлиникам ходили только коммерческие маршруты, а с понедельника (2 сентября – ред.) схема движения полностью изменена», – сказал Лаптев.

Он добавил, что на этом маршруте жители теперь смогут доехать до поликлиник по регулируемым тарифам с предоставлением льгот.

Новый маршрут начинается на улице Свердлова от улицы Трубецкой. Далее у школы олимпийского резерва «Балашиха» автобус сворачивает на улицу Крупешина, а на Советской улице поворачивает на Балашихинское шоссе. По ходу следования на Балашихинском шоссе автобус будет проезжать поликлинику №2, заезжать в микрорайон Авиаторов по улицам Третьяка, Кожедуба и Колдунова и проезжать мимо поликлиники №4.

Муниципальный маршрут №19 обслуживается двумя автобусами малого класса, которые ежедневно совершают 28 рейсов. Интервалы движения автобусов составляют порядка 40 минут.

Транспортное обслуживание жителей Балашихи осуществляют 10 перевозчиков общественного транспорта. Всего в округе насчитывается порядка 130 маршрутов, в том числе 54 маршрута обслуживается по льготной тарификации.

Автобусный парк округа насчитывает порядка 1130 автобусов большого, среднего и малого классов. Транспортные средства полностью соответствуют региональному стандарту по возрасту: для автобусов малого класса – до 5 лет, среднего и большого – до 7 лет.