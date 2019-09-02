РИАМО - 2 сен. Для обеспечения прозрачности предстоящих выборов в Подмосковье Мособлизбирком изменил кадровый состав и структуру аппарата, в составах территориальных избиркомов также произошли изменения, сообщил в понедельник на пресс-конференции в РИАМО председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

«Изменения в кадровом составе произошли достаточно серьезные. <...>. Первой претерпела изменения сама Избирательная комиссия Московской области - в результате нашего расследования, наших рабочих групп нас уже покинули четыре члена комиссии. <...>. Изменился и заново выстроен аппарат Избирательной комиссии Московской области - появилась должность руководителя аппарата, изменены направления и подчинения деятельности, поменялся состав сотрудников», - сказал Березкин.

По его словам, в составе территориальных избирательных комиссий также произошли изменения. Также тщательно подбирается кадровый резерв участковых комиссий - постоянно проводятся тестирования и смена кадрового резерва.

«В этом году у нас 1490 участковых избирательных комиссий. <...>. На следующий год у нас планируется такая же большая кампания. Я думаю, что к 2021 году, к выборам в Государственную думу у нас уже будет полностью боеспособный, хорошо обученный и уже точно прозрачный и легитимный инструмент для подготовки и обеспечения дня голосования на всех наших участках», - отметил Березкин.

В единый день голосования, 8 сентября 2019 года, в регионе пройдет 31 избирательная кампания по выборам членов советов депутатов.