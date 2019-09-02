РИАМО - 2 сен. Порядка 170 новых школ открылись в сентябре по всей России, до конца года планируют ввести в эксплуатацию еще порядка 200 объектов, сообщил в понедельник на селекторном совещании в Подмосковье председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

«Хочу отметить, что многие регионы решают проблему доступности школьного образования, не прибегая к федеральному финансированию, вкладывая значительные собственные ресурсы. К началу учебного года двери школ открыли более 170 учебных заведений новых, из них 58 построены с привлечением федерального ресурса. До конца 2019 года ожидается еще более 200 объектов, из которых 67 возводятся при федеральном финансировании», - сказал Медведев.

По его словам, в этом году за парты сели свыше 2 миллионов первоклассников. Медведев поздравил их с началом учебы.

«Отдельно хочу поздравить ребят, которые впервые сели за парты. Это почти 2 миллиона первоклассников. Желаю, чтобы наступивший учебных год был успешным и интересным», - добавил премьер-министр.

Также в ходе совещания председатель правительства подчеркнул, что на создание новых ученических мест в школах в бюджете заложены значительные средства.

«За прошлый год число школьников выросло почти на 1 миллион человек. На создание новых мест, приведение школ в порядок, ликвидацию третей смены, на строительство школ в сельской местности в бюджете с 2016 по 2021 год на условии софинансирования предусмотрены значительные средства — около 200 миллиардов рублей. За счет них уже появилось свыше 150 тысяч новых мест», - заключил Медведев.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил сегодня Красногорск, где вместе с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым поучаствовал в торжественном открытии IT-колледжа.