РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 2 сен. Подольского спортсмена Арсения Власова включили в сборную Московской области на первенстве России по биатлону, говорится в сообщении пресс-службы ПЦСК «Витязь».

В Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» в Химках 31 августа прошли соревнования Московской области по летнему биатлону среди юношей и девушек 2005-2006 годов рождения. Соревновались спортсмены на лыжероллерах свободным стилем: юноши бежали дистанцию 6 километров, девушки – 5 километров с четырьмя огневыми рубежами без переноски оружия.

«Эти соревнования являлись первым этапом отбора на первенство России, второй этап пройдет 8 сентября. Подольские биатлонисты уверенно прошли первый этап отбора. Так, успешно выступили воспитанники спортивной школы олимпийского резерва, члены подольского центрального спортивного клуба «Витязь». В частности, Арсений Власов выиграл гонку, на полторы минуты опередив серебряного призера. Арсений уже выполнил задачу и вошел в сборную команду Московской области для участия в первенстве России», – говорится в сообщении.

Подольские спортсмены вошли и в десятку сильнейших. Так, среди них Ирина Головатюк, Полина Деменкова, Екатерина Матвеева, Софья Чапкина, Александр Сайфиев и Вячеслав Мамичев.