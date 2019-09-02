РИАМО - 2 сен. Власти Москвы согласовали проект капитального ремонта в пятиэтажном многоквартирном доме 1930 года постройки на Новокузнецкой улице в районе Замоскворечье, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«В рамках ремонтных работ предусмотрена установка номерных табличек входов в подъезды, размещение флагодержателей, замена облицовки цоколя, а также окраска стен фасадов, прямолинейных откосов и карнизов. На кровле и чердаке установят новые дверные блоки, а в подвале обновят покрытия стен, потолков входов и помещений подвала после замены магистральных труб», – говорится в сообщении.

В подъездах в местах общего пользования будут установлены новые дверные и оконные блоки, отремонтирован штукатурный слой с последующей окраской стен и потолков лестничных маршей, а также восстановлена плитка стен вестибюля и лестничной площадки первого этажа.

Проектом запланирован ремонт лестничного ограждения, устройство этажных номерных табличек, замена поручней лестниц и почтовых ящиков.

Кроме того, рабочие обновят системы водоснабжения, водоотведения и отопления. Восстановительный ремонт в зоне замены коммуникаций пройдет по всему объему здания. Существующий архитектурный облик здания и планировка помещений при этом сохранится.