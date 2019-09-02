РИАМО - 2 сен. Избирательная система Подмосковья готова к единому дню голосования, в регионе проводят мероприятия по безопасности, оборудуют участки, сообщил на пресс-конференции в РИАМО председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.

«Могу сказать, что Подмосковье готово к выборам на 110%. Мы хорошо поработали», - сказал Березкин.

По его мнению, регион хорошо подготовился к предстоящему дню выборов 8 сентября: проводят мероприятия по безопасности, оборудуют участки.

В единый день голосования в регионе пройдет 31 избирательная кампания по выборам членов советов депутатов.