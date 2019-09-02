РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 2 сен. Подрядчик приступил к ремонту питьевых колодцев в деревнях микрорайона Лаговский Подольска, сообщается в группе «Территориальный отдел «Лаговский» в соцсети «ВКонтакте».

«На территории микрорайона Лаговский Подольска подрядная организация приступила к ремонту питьевых колодцев в сельских населенных пунктах. Работы ведутся в деревнях Алтухово и Бережки», – говорится в сообщении.

Также в детском саду села Сынково были завершены ремонтные работы в старшей логопедической группе.