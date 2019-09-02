РИАМО - 2 сен. Энергетики компании «Россети Московский регион» с опережением графика реализуют программу ремонта электросетей в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) столицы к наступлению осенне-зимнего периода, сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Как уточнил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, главная цель работ – обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей с наступлением холодов.

«Специалисты обновят оборудование и заменят устаревшие «голые» провода на самонесущие изолированные (СИП) в распределительной сети», – сказал первый заместитель генерального директора-главный инженер компании «Россети Московский регион» Дмитрий Гвоздев.

За полгода в ТиНАО заменено 53 километра неизолированного провода на СИП. Применение самонесущих изолированных проводов позволит снизить показатели аварийности и сократить время проведения аварийно-восстановительных работ при необходимости.

Эти провода более устойчивы к повреждениям, в том числе по причине неблагоприятных погодных условий.

«Сейчас трансформаторная мощность всех действующих высоковольтных подстанций в ТиНАО превышает 1,4 тысячи мегаватт-ампер. После ввода подстанции «Хованская» в поселении Сосенское мощностью 700 мегаватт-ампер, прирост составит почти 50%. Это обеспечит резерв мощности для потребителей на ближайшие 15-20 лет», – подчеркнул Жидкин.

Он отметил, что на создание инженерной инфраструктуры ТиНАО с 2012 по 2023 год власти города направят более 25 миллиардов рублей.