РИАМО - 2 сен. Выборы 8 сентября пройдут в 31 муниципалитете Подмосковья, прогнозируется, что явка составит 15-20%, сообщил журналистам на пресс-конференции в РИАМО председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.

«Восьмого сентября все избирательные участки откроются для того, чтобы на территории 31 муниципалитета Московской области произошли выборы депутатов разных уровней. В этой кампании примет участие почти половина всех избирателей нашей области – это более 2,033 миллиона избирателей. Будут распределяться 584 мандата», - сказал Березкин.

Он добавил, что выборы в этом году разделены на три уровня – это основные выборы депутатов, выборы на объединенных территориях и дополнительные выборы.

«Дополнительных выборов будет всего четыре - те случаи, когда депутаты сложили свои полномочия», - уточнил Березкин.

Он добавил, что прогнозируемая явка избирателей – 15-20%.