РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 2 сен. В подмосковном Дзержинском 7 сентября будут праздновать День города, в связи с этим 5 и 7 сентября движение транспорта в горокруге частично будут перекрывать на ряде улиц, сообщается в Instagram- аккаунте Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС).

«Обращаем внимание на то, что в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения на территории горокруга Дзержинский в период подготовки и празднования Дня города, 5 и 7 сентября, будет перекрыто движение на ряде улиц», – говорится в сообщении.

Пятого сентября с 10:00 до 14:00 на время проведения репетиционного шествия будет перекрыто движение по улице Ленина – в районе храма князя Дмитрия Донского и городского рынка до кругового движения по площади Дмитрия Донского.

Седьмого сентября с 08:00 до 22:30 перекроют движение от площади Дмитрия Донского между храмом князя Дмитрия Донского и городским рынком; по улице Ленина – напротив храма Макария Невского и стадиона «Орбита»; по улице Лесная – перед перекрестком с улицы Лермонтова. Также 7 сентября движение будет перекрыто с 08:00 до окончания прохождения праздничных колонн на улице Ленина – между домом №3А по улице Поклонная и Сквером ветеранов и на улице Поклонная на пересечении с улицей Угрешская.