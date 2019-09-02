РИАМО - 2 сен. В единый день голосования 8 сентября будут работать 1495 участковых избирательных комиссии, из которых 914 расположатся в образовательных учреждениях, сообщил журналистам на пресс-конференции в РИАМО председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.

«В общем у нас будет 1495 участковых избирательных комиссии. В образовательных учреждениях – 914 УИК, 376 – в учреждениях культуры, 87 – в торговых центрах, 71 – в административных зданиях, 43 – в учреждениях здравоохранения», - сказал Березкин.

Он добавил, что четыре УИК также организуют в воинских частях и еще 13 участковых комиссий — в местах временного пребывания.

В единый день голосования 8 сентября пройдут выборы в советы депутатов городских округов Московской области.