РИАМО - 2 сен. Москомархитектура согласовала архитектурный облик новой станции «Санино» Киевского направления Московской железной дороги, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

«Станция «Санино» строится в поселении Марушкинское между остановками «Кокошкино» и «Крекшино». Ширина платформ составит 8 метров, а их протяженность 400 метров. От осадков пассажиров защитят прочные навесы, выполненные из алюминиевых профилей с остеклением. Строительство нового остановочного пункта планируется завершить в 2020 году», – сказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Попасть на платформы можно будет с помощью двух эскалаторов или по лестницам. Для удобства маломобильных граждан, а также для перемещения тяжелого багажа и велосипедов предусмотрены лифты. В подземном пространстве станции также будет располагаться кассовый зал и пункт охраны.

Для отделки внутренних помещений будет использоваться натуральный камень. Территория вокруг наземных павильонов будет облицована плиткой с ярким узором, также здесь установят лавочки и урны.