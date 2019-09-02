РИАМО - 2 сен. На базе Красногорского колледжа в понедельник началось обучение студентов IT-колледжа «Ростелекома», работу учебного заведения проверили председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает корреспондент РИАМО.

«Во-первых, у нас очень высокий спрос на колледжи, на профтехобразование. Но колледж должен соответствовать всем самым современным требованиям – оборудование, на котором ребята учатся, должно быть актуальным, чтобы <…> в «Ростелекоме» были уверены, что здесь специалисты высокого уровня», - сказал Воробьев журналистам.

Он добавил, что по этой причине в Подмосковье последовательно оснащают колледжи самым современным оборудованием.

«Здесь нам очень помогает федеральная программа, мы на этот колледж получили 30 миллионов рублей плюс еще 30 вложили своих, и здесь сегодня есть все необходимое для того, чтобы сегодня получить самые высокие компетенции», — подчеркнул губернатор.

Медведеву и Воробьеву представили оборудование по новым и актуальным для «Ростелекома» специальностям - «Сварка оптических проводов», «Кибербезопасность» - новое оборудование, которое позволит предотвратить хакерские атаки.

Договор о создании IT-колледжа в Красногорске подписали на Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году.

Целью создания колледжа стали подготовка по рабочим профессиям и специалистов среднего звена; повышение квалификации и переподготовка высококвалифицированных специалистов в сфере оказания телекоммуникационных услуг.

С 1 сентября 2019 года в колледже будут обучаться около 1,2 тысячи студентов. 271 студент будет обучаться по договорам о контрактно-целевой подготовке. Со второго курса предусмотрено прохождение практики и стажировки.

С третьего курса ежегодно 15% обучающихся (177 человек) будут работать на оплачиваемых рабочих местах. Дуальное обучение предусмотрено для всех студентов, на предприятиях будут работать наставники.

В 2019/2020 учебном году будет подготовлено 100 специалистов.