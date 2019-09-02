РИАМО – 2 сен. Никулинский районный суд Москвы отказал в иске прокурору, который требовал лишить родительских прав Петра и Елену Хомских, они во время несогласованной акции 3 августа гуляли по Бульварному кольцу с малолетними детьми, сообщает «Интерфакс».

«Судья Юлия Голянина вынесла родителям предупреждение об их отношении к детям. Петр Хомский заявил, что ему непонятно это решение и он его обжалует», – говорится в сообщении.

Иск о лишении супругов родительских прав ранее подала Никулинский районный прокурор Яна Старовойтова. Она заявила, что Хомские 3 августа пришли на митинг с двумя дочерьми, которым всего год и три года, чтобы полиция их не задержала.

Сами Хомские заявляли, что суд над ними – это «показательный процесс».

В Москве 3 августа прошла несогласованная акция в поддержку кандидатов, которых избирком отказался регистрировать на выборы в Мосгордуму.